Informare meteo de ploi

Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat, mai ales in Oltenia, Banat, Transilvania si Moldova, precum si in zona montana, 30...35 l/mp.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo, pentru intervalul 12 martie, orea 16.00 - 14 martie, ora 08.00. Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat temporar va ploua, la inceput in jumatatea de vest a tarii, apoi mai ales in regiunile estice, sudice si centrale. Ploile vor avea si caracter de aversa si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, indeosebi in dupa-amiaza zilei de luni si in noaptea de luni spre marti. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat, mai ales in Oltenia, Banat, Transilvania si Moldova, precum si in zona montana, 30...35 l/mp. De asemenea hidrologii au emis, luni, o atentionare cod galben de inundatii pentru judetul Suceava. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor(INHGA codul este valabil in intervalul 13 martie, ora 09:00 - 14 martie, ora 22:00, pentru bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare ale raurilor: Suceava, Moldova, Bistrita, Trotus, Putna si Rm. Sarat(judetele Suceava, Neamt, Harghita, Bacau, Vrancea, Covasna si Buzau).