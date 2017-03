Informare meteo de ploi, ninsori la munte si vant

Cantitatile de apa vor depasi local 10...15 l/mp si izolat 20...25 l/mp.La munte vor predomina ninsorile, iar vantul va avea unele intensificari pe creste, spulberand zapada, iar in nordul Moldovei, trecator, vor mai fi precipitatii mixte

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteo ploi, predominant ninsori la munte si intensificari ale vantului, valabila in intervalul 12 martie, ora 13-14 martie, ora 09.00. In intervalul mentionat va ploua temporar, indeosebi in sudul si estul tarii. In dupa-amiaza zilei de duminica(12 martie) si in prima parte a noptii de duminica spre luni, ploile se vor semnala pe arii mai extinse in sud-vest si nord-est, apoi indeosebi in regiunile sudice si sud-estice. Cantitatile de apa vor depasi local 10...15 l/mp si izolat 20...25 l/mp.La munte vor predomina ninsorile, iar vantul va avea unele intensificari pe creste, spulberand zapada, iar in nordul Moldovei, trecator, vor mai fi precipitatii mixte. Intensificari ale vantului vor fi si in regiunile sud-estice, cu rafale de 50...65 km/h.