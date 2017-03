Informare meteo de ploi, ninsori si vant in toata tara

La munte, la inceput vor fi precipitatii mixte, iar incepand de sambata vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari mai ales pe creste, cu rafale de peste 60...70 km/h, spulberand zapada.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de ploi, ninsori si vant, valabila in intervalul 10 martie, ora 13.00-12 martie, ora 22.00. In intervalul mentionat, in sudul, estul si centrul tarii temporar va ploua si se vor cumula cantitati de apa de 15...20 l/mp si izolat, mai ales in zona montana, 25...30 l/mp. La munte, la inceput vor fi precipitatii mixte, iar incepand de sambata vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari mai ales pe creste, cu rafale de peste 60...70 km/h, spulberand zapada.Intensificari temporare ale vantului vor fi si in regiunile estice si sud-estice, cu viteze de 50...55 km/h, iar in estul Transilvaniei, precum si in vestul si nordul Moldovei, duminica (12 martie) vor fi precipitatii mixte.