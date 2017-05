Informare meteo de ploi torentiale, vijelii puternice si grindina

Se vor inregistra cantitati de apa care, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata cu ploi torentiale, descarcari electrice si caderi de grindina, pentru intervalul 24 mai, ora 15.00 - 27 mai, ora 23.00. In intervalul mentionat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie ÅŸi caderi de grindina.In dupa-amiaza zilei de miercuri si in noaptea de miercuri spre joi astfel de fenomene vor fi frecvente in vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii. Joi, vineri si sambata instabilitatea atmosferica se va manifesta in sudul, centrul si estul teritoriului si in toata zona montana.Se vor inregistra cantitati de apa care, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.