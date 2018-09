Mai multe localitati din judetul Suceava se afla sub cod portocaliu de ploi pana la ora 13.00.

Adminstratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi, valabila in intervalul 05 septembrie, ora 12.00 - 06 septembrie, ora 03.00. Potrivit meteorologilor in dupa-amiaza si seara zilei de miercuri in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la deal si la munte, precum si in regiunile sud-estice. Ploile vor avea si caracter torential, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 30...40 l/mp si vor fi conditii de grindina. In cursul noptii de miercuri spre joi fenomenele vor continua local in sud-est si pe spatii mai mici in zonele montane. Mai multe localitati din judetul Suceava se afla sub cod portocaliu de ploi pana la ora 13.00. Sunt vizate: Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Brosteni, Cornu Luncii, Malini, Frasin, Stulpicani, Baia, Vama, Paltinoasa, Moldovita, Slatina, Forasti, Rasca, Boroaia, Vatra Moldovitei, Cacica, Ostra, Bogdanesti, Frumosu, Manastirea Humorului, Pojorata, Valea Moldovei, Partestii de Jos, Dragoiesti, Draguseni, Crucea, Solca, Berchisesti, Sadova, Capu Campului, Ciprian Porumbescu.