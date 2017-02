Informare meteo de polei, vant si ninsori

In cea mai mare parte a Moldovei si la munte va ninge, in Muntenia si Oltenia vor predomina ninsorile, iar in Dobrogea, Transilvania, Maramures si Crisana se vor semnala precipitatii mixte.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului, polei valabila, in intervalul 08 februarie, ora 09 -09 februarie, ora 11. Fenomene vizate: precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului si polei. In intervalul mentionat, vor fi precipitatii pe arii extinse in sudul, estul si centrul tarii si cu caracter local in celelalte regiuni. In cea mai mare parte a Moldovei si la munte va ninge, in Muntenia si Oltenia vor predomina ninsorile, iar in Dobrogea, Transilvania, Maramures si Crisana se vor semnala precipitatii mixte. Cantitatile de apa vor depasi local 10...15 l/mp. Pe spatii restranse in extremitatea de sud-est si in cea nord-vestica se va depune polei. Vantul va avea intensificari temporare indeosebi in regiunile sud-estice.