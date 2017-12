La munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi conditii de polei.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de precipitatii mixte si ninsori, valabila in intervalul 09 decembrie, ora 08.00- 10 decembrie, ora 20.00. Fenome vizat: precipitatii mixte in vest, nord si centru, predominant ninsori la munte si strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. In intervalul mentionat, treptat aria precipitatiilor va cuprinde toate regiunile. In vestul, nordul si centrul tarii, pe parcursul zilei de sambata, vor fi precipitatii la inceput sub forma de ploaie, apoi mixte, iar din noaptea de sambata spre duminica, mai ales sub forma de ninsoare. La munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi conditii de polei. Cantitatile de precipitatii vor depasi pe arii restranse 15 l/mp, cu precadere in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali, unde se va depune strat consistent de zapada.Vantul va avea intensificari in zonele montane, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 70...90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita si vizibilitatea redusa. Intensificari temporare vor fi si in celelalte regiuni, cu viteze mai mari in cele vestice si sudice, unde se vor atinge 50...70 km/h.