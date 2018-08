Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea. Potrivit meteorologilor in perioada 17-19 august, in cursul dupa-amiezilor si serilor, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat grindina. In intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si izolat 30...40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii relativ extinse in zona de munte si cu caracter local in cursul zilei de vineri (17 august) indeosebi in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova si Muntenia, iar sambata (18 august) in special in centrul si nord-estul teritoriului. Duminica (19 august) instabilitatea atmosferica se va manifesta in sudul, estul si partial in centrul tarii.In regiunile sudice si sud-estice, mai ales in dupa-amiezile de vineri si sambata, disconfortul termic va fi ridicat, cu valori ale indicelui temperatura-umezeala (ITU) ce vor depasi local pragul critic de 80 de unitati.