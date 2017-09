Informare meteo de vreme rea, in perioada 2-4 septembrie

In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si izolat 30...40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala la inceput in jumatatea de vest a tarii, iar din dupa-amiaza zilei de duminica, in special in sud, centru si nord-est.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pentru invervalul 02 septembrie, ora 18.00 - 04 septembrie, ora 18.00. In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in majoritatea zonelor, incepand din vest. Vor fi descarcari electrice frecvente, averse torentiale, pe arii restranse grindina si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si izolat 30...40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala la inceput in jumatatea de vest a tarii, iar din dupa-amiaza zilei de duminica, in special in sud, centru si nord-est. Pe parcursul zilei de luni, va ploua mai ales in jumatatea de nord a teritoriului. La sfarsitul acestei saptamani vremea se va mentine calduroasa in regiunile sudice ÅŸi estice, sambata urmand a se inregistra frecvent maxime termice de 32...34 de grade, in timp ce in rest temperaturile vor scadea treptat. Luni, racirea vremii va continua si va cuprinde toata tara.