Informare meteo de vreme rea: ploi, ninsori si intensificari ale vantului

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo valabila in intervalul 6 aprilie, ora 16.00 - 8 aprilie, ora 09.00. Fenomene asteptate: precipitatii moderate cantitativ, predominant ninsori la munte si intensificari ale vantului. In intervalul mentionat, vor fi precipitatii mai ales in regiunile nordice, estice si centrale, precum si la munte, unde se vor cumula cantitati de 15...20 l/mp si izolat 25 l/mp. Vor fi ploi, mai ales averse si se vor semnala descarcari electrice, iar in Maramures si Transilvania, incepand cu dimineata zilei de vineri, temporar precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. In zona montana vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, mai ales la altitudini de peste 1 500 m, iar vantul va avea intensificari cu viteze de peste 70...80 km/h, viscolind si spulberand zapada, in special pe crestele Carpatilor Meridionali si de Curbura. Intensificari ale vantului vor fi si in restul teritoriului, cu rafale de pana la 50...60 km/h. In cursul noptilor de vineri spre sambata si sambata spre duminica se va produce bruma local in Maramures, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei si pe arii restranse in rest.