Informare meteo: instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ

In vestul, nordul si centrul tarii, manifestarile de instabilitate atmosferica se vor semnala incepand din seara zilei de vineri, dar numai pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata si ploi insemnate cantitativ, pentru intervalul 13 mai, ora 10.00 - 14 mai, ora 21.00. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie ÅŸi pe arii restranse caderi de grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si pe arii mai extinse, pe parcursul zilei de sambata si in noaptea de sambata spre duminica. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp. In vestul, nordul si centrul tarii, manifestarile de instabilitate atmosferica se vor semnala incepand din seara zilei de vineri, dar numai pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp.