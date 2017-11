Informare meteo. Ninsori si vant la munte

In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ si local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori si vant la munte, pentru intervalul 21 noiembrie, ora 03.00 - 22 noiembrie, ora 18.00. Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord-vest si centru. In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ si local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada. In nord-vestul si centrul tarii vor predomina ninsorile, in general slabe cantitativ, cu precadere in cursul zilei de marti(21 noiembrie) si in noaptea de marti spre miercuri(21/22 noiembrie).