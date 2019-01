Informare meteorologica de ninsori si vant

Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de ninsori, vant si polei. Informarea intra in vigoare la ora 22.00 si va expira vineri, ora 12.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, vor fi perioade cu precipitatii, predominant ninsori, in toate regiunile si se va depune strat nou de zapada local mai consistent, in special in Moldova.

In Dobrogea, sudul si estul Munteniei, precum si in sud-estul Moldovei vor fi precipitatii mixte ce vor favoriza formarea poleiului, iar cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp.

Mai ales in noaptea de joi spre vineri (10/11 ianuarie) si pe parcursul zilei de vineri (11 ianuarie), vor fi intensificari temporare ale vantului in jumatatea de est a teritoriului si la munte, cu viteze mai mari, rafale in medie de 55...65 km/h, pe crestele montane si in Moldova, unde ninsoarea va fi viscolita.