Ingrijorator! Sapte soferi prinsi beti la volan in acest weekend

Sapte soferi au fost prinsi beti la volan in acest weekend. Unul dintre ei avea o alcoolemie de 1.05 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea de vineri spre sambata, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Unirii, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 31 de ani, din comuna Dorna Arini. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata seara, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DC 82, din comuna Saru Dornei, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un localnic de 43 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Tot sambata seara, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Sfantu Gavril din orasul Gura Humorului, autoturismul condus de un localnic de 50 de ani.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata noapte, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Coșna, un barbat de 43 de ani, din comuna Poiana Stampei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 35 de ani, din judetul Iasi.

Conducatorul auto de 43 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, fiind in serviciul de patrulare pe strada Dimitrie Leonida, din municipiul Falticeni, un echipaj de politie a identificat in fata unei societati comerciale din localitate, un autoturism care prezenta avarii, iar in apropiere pe conducatorul auto, un tanar de 21 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit si in acest caz dosar penal. Tot in noaptea de sambata spre duminica, un echpaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Nicolae Balcescu din municipiul Falticeni, autoturismul condus de un barbat de 55 de ani, din comuna Preutesti.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Duminica dimineata, un echipaj din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala DarmaneÅŸti, a oprit pentru control pe DJ 209D, din comuna Todiresti, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani, din judetul Teleorman, cu resedinta in municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal.