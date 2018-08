Inspector de la Primaria Radauti, mort in urma unui grav accident rutier

Acesta a lasat in urma doi copii.

Danut Susnovici, inspector Corp de Control al Primariei Municipiului Radauti, a murit la cinci zile dupa ce a fost grav ranit in urma unui accident rutier. Duminica,19 august, Danut Susnovici in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 A, in afara municipiului Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, dupa care a acrosat un indicator de beton si malul unui canal de irigatii, revenind ulterior pe partea carosabila. In urma accidentului, barbatul de 42 de ani, din municipiul Radauti, a ramas incarcerat in autoturism. Victima a fost extrasa de catre pompieri, dupa care un echipaj medical a transportat-o la Spitalul Judetean Suceava. Din nefericire, la cateva zile de la gravul accident, Danut Susnovici s-a stins din viata, in urma leziunilor suferite.

Primaria Radauti a transmis un mesaj de condoleante. "Primaria municipiului Radauti deplange disparitia fulgeratoare a colegului nostu, Susnovici Danut si transmite condoleante familiei. Trupul neinsufletit este depus la Biserica "Sfintii Arhangheli Mihai si Gavril", slujba de inmormantare va avea loc duminica, la ora 13.30, iar inhumarea va fi in cimitirul municipal Radauti".