Inspectoratul Scolar Judetean Suceava anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Inspectoratul Scolar Judetean Suceava organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Suceava, vacantate in conditiile legii: 77 de director(5 - liceu, 8 - gradinita, 1 - clubul copiilor, 2 - club sportiv, 61 - gimnaziu) si 30 de director adjunct(10 - gimnaziu, 20 - liceu). Lista functiilor vacante, fisele posturilor pentru director si director-adjunct, bibliografia-cadru pentru concurs, perioada de inscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs vor fi afisate la sediul ISJ si pe site-ul institutiei(www.isj.edu.ro ) in data de 15 iunie .Concursul se organizeaza in conformitate cu Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3969 / 30.05.2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428/09.06.2017.