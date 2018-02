Inspectorii DSP Suceava au efectuat aproape 400 de controale in luna ianuarie

In cadrul actiunii au fost depistate la comercializare produse cosmetice cu termene de valabilitate depasite.

Pe parcursul lunii ianuarie, Directia de Sanatate publica a efectuat un numar total de 399 controale igienico-sanitare in unitatile din categoria celor cu profil nonaliment. In urma verificarii conditiilor de functionare asigurate in aceste unitati s-au depistat o serie de neconformitati pentru care s-au aplicat sase sanctiuni. Astfel a fost amplicata o amenda in valoare de 800 lei pentru depistarea la comercializare de produse cosmetice cu termen de valabilitate depasit. Patru avertismente in unitati sanitare (cabinete de medicina individuala, pentru neaplicarea prevederilor "Programului National de Imunizari", printr-o slaba acoperire vaccinala). O sanctiune de retragere de la comercializare de produse cosmetice (produse cu termen de valabilitate depasit).

In unitatile din categoria celor cu profil alimentar au fost efectuate un numar total de 180 controale igienico-sanitare. In urma verificarii conditiilor de functionare asigurate in aceste unitati s-a aplicat un avertisment pentru neconformitati privind calitatea apei utilizate.Conform tematicii de control cuprinsa pentru luna ianuarie in "Planul National de Actiuni Tematice 2018", a fost desfasurata o actiune de control in unitatile de invatamant din sistemul public si privat privind verificarea respectarii conditiilor de microclimat corespunzator si verificarea respectarii legislatiei privind distribuirea produselor din programul guvernamental "laptele si cornul". In acest sens au fost verificate un numar total de 114 unitati de invatamant, 16 dintre ele fiind depistate cu neconformitati."Mentionam ca aceasta actiune tematica a fost completata cu o actiune tematica cuprinsa in planul propriu al Serviciului de Control in Sanatate Publica pentru luna ianuarie 2018 astfel controalele efectuate s-au axat pe verificarea conditiilor igienico-sanitare de functionare asigurate in unitatile de invatamant cu bloc alimentar propriu(cantina) si in cele cu bloc alimentar externalizat. S-au verificat un numar total de 18 unitati nefiind depistate neconformitati. La nivelul Serviciului de Control in Sanatate Publica, au fost inregistrate in luna ianuarie, un numar total de cinci petitii, care au fost solutionate in termen, conform prevederilor O.G. nr.27 din 10 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. De asemenea s-au desfasurat un numar total de 24 de actiuni de indrumare si consultant cu o tematica axata pe norme de igiena in vigoare impuse unitatilor cu profil alimentar pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare de functionare", se arata intr-un comunicat de presa transmis de DSP Suceava.