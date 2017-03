Intarzieri de peste 200 de minute ale trenurilor si calatori disperati prin garile din judet, din cauza grevei angajatilor CFR

Greva spontana a angajatilor de la CFR si la Suceava. Miercuri, incepand cu ora 7.00, a fost declansata o greva spontana a lucratorilor din SNCFR SA. Ca urmare a acestei actiuni, un numar de 14 trenuri au inregistrat intarzieri in judet intre 70 si 215 minute.Unul dintre trenuri a fost anulat. Calatorii au asteptat ore intregi prin gari, unii apeland in final la alte mijloace de transport. Salariatii CFR au protestat cerand salarii mai mari. Prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, s-a deplasat in Gara Burdujeni, unde a discutat cu protestatarii, conducerea societatii care gestioneaza transportul feroviar si liderii de sindicat. Principalele revendicari sunt legate de semnarea unui nou contract colectiv de munca pe ramura, cresterea cu 22,57% a fondului de salarii din bugetul alocat companiei si majorarea contravalorii tichetelor de masa. Incepand cu ora 11.00, traficul feroviar a fost reluat in conditii normale, urmand ca salariatii sa astepte deciziile ce se vor lua in urma negocierilor care vor avea loc intre liderii sindicali nationali si conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate SA.