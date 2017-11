Individul a fost condamnat la o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, asociere pentru savarsirea de infractiuni si inselaciune.

Interlop sucevean periculos, condamnat la inchisoare, dat in urmarire. Curtea de Apel Suceava a decis, luni, reducerea pedepselor in cazul a cinci indivizi din municipiul Suceava condamnati pentru trafic de minori, trafic de persoane si inselaciune. Unul dintre ei a fost dat in urmarire. Astfel, Adrian Thiel, fost Serseniuc, de 47 ani, a fost condamnat la pedeapsa de cinci ani inchisoare in loc de zece, pentru sprijinirea unui grup infractional organizat, trafic de minori si trafic de persoane, Neculai Strujan, zis "Nitulai", de 52 ani, a fost condamnat la pedeapsa de cinci ani si sase luni inchisoare in loc de zece pentru initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, asociere pentru savarsirea de infractiuni si inselaciune, Sever Sutu, fost Leonte, de 48 ani, a fost condamnat la pedeapsa de cinci ani si sase luni inchisoare in loc de zece pentru initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, asociere pentru savarsirea de infractiuni si inselaciune, Cristian Mihail Robu, fost Hoidrag, zis "Porcu", de 45 ani, a fost condamnat la pedeapsa de sase ani inchisoare pentru initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, asociere pentru savarsirea de infractiuni si inselaciune si Valentin Donu, fost Jaronka, de 42 de ani, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in loc de sase ani de inchisoare cu executare pentru aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat si trafic de minori. Luni, in jurul orei 18.30, primele trei persoane condamnate s-au prezentat la sediul IPJ Suceava pentru punerea in aplicare a mandatelor. Acestea au fost depuse in Penitenciarul Botosani. Pentru executarea mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis pe numele lui Cristian Mihail Robu au fost efectuate verificari la adresa de domiciliu, persoana nefiind gasita. Din investigatii a rezultat ca barbatul ar fi plecat in strainatate. Astfel s-a dispus punera in urmarire a acestuia.