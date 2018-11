Interventie a drumarilor cu utilaje si antiderapante pe drumurile din judet

Iarna in toata regula in Suceava. Drumarii au intervenit cu utilaje si antiderapante pe drumurile din judet.

Potrivit DRDP Iasi, la acest moment, circulatia pe drumurile nationale din zona Moldovei se desfasoara fara probleme deosebite, in ciuda ninsorilor abundente, care si-au facut aparitia in toata regiunea.

In cursul noptii de 18 spre 19 noiembrie, echipajele DRDP Iasi au actionat preventiv cu 35 de autoutilaje si au raspandit 46,5 tone de material antiderapant.

SDN Campulung Moldovenesc a actionat cu doua autoutilaje si patru tone antiderapant in timp ce SDN Suceava a actionat cu noua autoutilaje pe DN15C, DN17, DN17A, DN2, DN29, DN29A, DN2E, DN2H, DN2K.

"La acest moment, echipajele de deszapezire au fost suplimentate, actionandu-se pe sectoarele din administrare cu autobasculante cu lama si sararite", transmite DRDP Iasi.

Ninge in toate judetele regiunii, iar viteza vantului este de 15 km/h.