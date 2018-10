Interventie a mascatilor, la Patrauti, dupa ce un barbat ascuns in podul casei s-a autodenuntat ca a injunghiat un localnic. Agresorul s-a ascuns de rudele furioase ale victimei

Agresorul este din judetul Botosani.

Scandal in tiganie si interventie a mascatilor, duminica, la Patrauti, dupa ce un localnic a fost injunghiat iar agresorul risca sa fie linsat de rudele victimei. Pentru a scapa nevatamat, agresorul s-a ascuns in podul unei care si apoi a sunat la 112 autodenuntandu-se. Barbatul, pe nume Motoc Silviu, de 31 ani, din comuna Brehuiesti, judetul Botosani a reclamat ca ,,a batut o persoana si vrea sa se predea", indicand exact locul in care se afla: ,,in deal la tigani". Victima sa, Hariga Gheorghe Adrian, de 40 ani, localnic, a fost gasita de o femeie pe un drum comunal neclasificat, prezentand urme de agresiune, fapt pentru care si femeie a apelat la 112. Politistii din Darmanesti s-au deplasat la fata locului si au identificat victima, care primea ingrijiri medicale de specialitate de la un echipaj medical. Acesta avea plagi injunghiate la nivelul coapsei stangi si a antebratului stang. Din primele cercetari efectuate, s-a stabilit ca victima fost agresata cu un cutit de catre Motoc Silviu, in zona unui magazin. Dupa incident, agresorul s-a adapostit in podul casei mamei sale. Cum acesta ar fi putut fi agresat de rudele victimei, stranse la fata locului, s-a solicitat interventia luptatorilor S.A.S. Suceava, care au acordat sprijin politistilor din Darmanesti pentru extragerea agresorului si conducerea acestuia la sediul Sectiei de Politie in vederea audierii.Hariga Gheorghe Adrian a fost transportat Spitalului Judetean Suceava, medicii declarand ca era in afara oricarui pericol. Cu privire la eveniment a fost informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, dispunandu-se administrarea probatoriului si in functie de evolutia starii de sanatate si rezultatul examinarii medico-legale a persoanei vatamate, se va dispune procedural. Cercetarile vor fi continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.