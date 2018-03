Interventie a politistilor suceveni pentru a scoate din ger oamenii strazii FOTO

Peste 20 de politisti din structurile de ordine publica, dar si politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au actionat zilnic pentru identificarea persoanelor fara adapost si conducerea acestora la centrele specializate, in conditiile temperaturilor scazute si a avertizarilor meteorologice de ger din ultimele zile, in perioada 26 februarie - 03 martie. Actiunile au avut ca scop reducerea riscului victimal al acestor persoane dar si identificarea si legitimarea acestora prin includerea in bazele de date specifice politiei, avand in vedere riscul infractional dar si pericolul de victimizare crescut. Persoanele fara adapost au fost preluate din canale, de sub poduri, din cladiri abandonate, dintre tevile de termoficare, din incinta si din zona garii si autogarii. S-au purtat discutii cu acestea si le-au fost oferite alternative viabile pentru a locui la centrul "Lumina Lina" din cadrul Bisericii Sf. Vineri din municipiul Suceava. Totodata, au fost legitimate si persoanele identificate in intersectii si in zona hypermarket-urilor apeland in mod nejustificat la mila publicului si cersind sume de bani. In aceste cazuri, politistii au aplicat si sanctiuni contraventionale.In total, in cadrul actiunilor desfasurate au fost identificate 79 de persoane, toate acestea fiind legitimate, amprentate si introduse in bazele de date ale politiei. Au fost controlate 30 de bagaje si au fost verificati noua paznici ai unor obiective in care se adaposteau fara drept diverse persoane.A fost constatata o infractiune si au fost aplicate zece sanctiuni contraventionale in valoare de 3500 lei. "O componenta distincta a actiunii a fost sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica acestor persoane si sprijinirea acestora prin activitati umanitare. Astfel, politistii de din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii impreuna cu partenerul traditional, dl.Brian Douglas dar si reprezentanti ai Institutiei Prefectului - Judetul Suceava au mers la adapostul "Lumina Lina" si au oferit persoanelor fara adapost alimente si bunuri de uz personal. Galetile cu alimente si bunuri au adus un plus de speranta celor cazati in centru, facandu-le mai usoara trecerea peste aceste momente dificile. Dar in primul rand, gestul politistilor si al partenerilor lor le-a aratat celor fara adapost ca nu sunt singuri si ca impreuna putem trece si peste provocarile vietii, adoptand un comportament ghidat de norme sociale si de principii si valori sanatoase", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.