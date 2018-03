Interventie a pompierilor, la -21 grade Celsius, timp de ore bune, dupa ce o casa izolata a luat foc VIDEO

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.

Interventie a pompierilor la -21 grade Celsius, la un incendiu in satul Neagra Sarulu, comuna Saru Dornei, miercuri noapte. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, cu tei autospeciale, doua motopompe si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a cinci lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Saru Dornei, au intervenit mai bine de 5 ore pentru localizarea si lichidarea incendiului. Interventia s-a desfasurat pe o temperatura de -21 de grade Celsius, in conditiile in care locuinta, parter plus mansarda, construita din lemn, era cuprinsa de flacari in totalitate si se afla intr-o zona izolata, cu un drum acoperit de zapada si in panta abrupta, imposibil de parcurs cu autospecialele de stingere.Tocmai de aceea pompierii au desfasurat un dispozitiv de interventie pe o distanta de aproximativ 150 de metri si au actionat timp de aproape patru ore pana la lichidarea ultimelor focare. Casa si bunurile aferente au ars pe o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati(amprenta la sol), iar peretii, exteriori si interiori, s-au degradat. In interior se afla o femeie si cu fiul acesteia, cei doi reusind sa iasa la timp, dupa ce mama a observat flacarile. Pagubele au fost evaluate in acest caz la 100.000 de lei. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.Din fericire, nu s-au inregistrat victime.