Interventie in forta a pompierilor, la Vatra Dornei. Au fost evacuati peste 5.000 de metri cubi de apa din gospodarii inundate VIDEO si FOTO

Urmare a temperaturilor crescute si a precipitatiilor sub forma de ploaie din ultimele zile, pe raza municipiului Vatra Dornei s-au inregistrat cresteri rapide ale debitelor in bazinele raurilor Dorna si Bistrita. Temperatura crescuta a favorizat topirea zapezilor de pe versanti si a gheturilor din albii. Apa revarsata din albia raurilor a afectat 16 case, 12 anexe si 18 curti, toate din municipiul Vatra Dornei.

In noaptea de sambata spre duminica, pompierii militari au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei si cu saci de nisip pentru ridicarea unor diguri de protectie pentru gospodariile amenintate de inundatii.Duminica, de la prima ora a diminetii, 60 de pompieri militari de la subunitatile din Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Radauti si Suceava, au intervenit cu 9 autospeciale si 6 motopompe (din care una de mare capacitate) pentru continuarea operatiunilor de evacuare a apei. Pompierii au fost sprijiniti de 8 lucratori ai Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei, 8 politisti si 3 lucratori ai SGA Suceava.Operatiunile de evacuare a apei s-au desfasurat toata ziua de duminica, ele urmand a se continua si pe durata noptii. Mentionam faptul ca motopompa de mare capacitate cu care se intervine in zona are o capacitate de evacuare de 600 de metri cubi de apa pe ora. Pana sambata seara, in jurul orei 21.00, comunicatului, motopompa a functionat fara oprire, evacuandu-se peste 5.000 de metri cubi de apa din gospodariile inundate. Astfel, a fost evacuata apa din toate locuintele afectate, ramanand inundate doar beciurile si subsolurile acestora.

Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava a intervenit cu material exploziv asupra formatiunilor de gheata de pe raul Bistrita, in zonele Chiliei si Dorna Arini. In aceste zone, au fost detonate 10 incarcaturi, in 5 reprize, folosindu-se 20 de kilograme de trotil si 34 de kilograme de dinamita. In urma distrugerii, tendinta debitului apei in zonele respective este de scadere. Operatiunile pirotehnistilor vor continua si pe parcursul zilei de luni, 6 februarie a.c., cand in sprijinul pompierilor militari suceveni vor veni doua echipe pirotehnice de la ISU Botosani si de la ISU Bacau.Zonele afectate de inundatii au fost monitorizate de catre conducerea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, respectiv prefectul - Constantin Harasim si subprefectul judetului:Ionut Cretuleac, presedintele Consiliului Judetean Suceava - Gheorghe Flutur si inspectorul sef al ISU Suceava.Duminica seara, in jurul orei 20:00, SGA Suceava a informat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei, activat la sediul inspectoratului pentru situatii de urgenta, despre faptul ca debitele raurilor Dorna si Bistrita este in scadere.