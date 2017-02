Interventie pe raurile Dorna si Bistrita pentru dislocarea gheturilor FOTO

In zona se lucreaza cu doua excavatoare cu brat lung, doua excavatoare cu brat scurt, un buldozer, doua autobasculante si o autoutilitara.

Interventie pe raurile Dorna si Bistrita pentru dislocarea gheturilor. Ca urmare a fenomenelor de inghet din ultima perioada si a blocajelor de gheturi create in albiile raurilor Dorna si Bistrita in zona orasului Vatra Dornei, care au condus la deversarea apelor si inundarea gospodariilor din zona, Administratia Bazinala de Apa Siret si Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava au luat decizia interventiei in sprijinul cetatenilor cu forte si utilaje. Astfel, incepand de marti, 14 februarie, o echipa de 18 persoane intervine cu utilaje pentru rezolvarea situatiei. Se lucreaza cu doua excavatoare cu brat lung, doua excavatoare cu brat scurt, un buldozer, doua autobasculante si o autoutilitara. Pentru ca utilajele sa poata patrunde in albie, s-a procedat la defrisarea a circa 600 metri patrati de vegetatie, la amenajarea unui drum de acces si a doua rampe. Cu ajutorul excavatoarelor s-au extras din albie circa 2000 metri cubi de gheata, realizandu-se un senal de 40 metri lungime pe malul drept al raului Bistrita si un senal de circa 50 de metri pe malul stang, pentru a se asigura sectiunea de scurgere a apei si a se preveni inundarea zonei locuite. Interventia continua pana la deblocarea confluentei celor doua rauri, fiind deosebit de dificila din cauza grosimii ghetii si a adancimii apei.In prezent, pe toate sectoarele de rau cu aglomerari, apa curge printre gheturi, fara acumulare in amonte. Evolutia fenomenelor de iarna din bazinul raului Bistrita este monitorizata de Statia Hidrologica Vatra Dornei.