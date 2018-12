Interviu cutremurator al staretului Manastirii Putna. Melchisedec Velnic - Eu nu prea mai vad libertate

Staretul Manastirii Putna, Parintele Melchisedec Velnic, vorbeste, intr-un interviu aparut in familiaortodoxa.ro si preluat de basilica.ro, despre 'maimutareala europeana' care ar fi dus la decaderea societatii romanesti si sustine ca poporul roman nu mai este liber, dand exemplul 'amestecului diferitelor ambasade'. Preotul sustine ca influenta de afara este cea care a dus la o decadere a societatii romanesti, vorbind despre 'robie' morala, politica si economica.' societatea romaneasca a decazut enorm, influentata mai mult sau mai putin din afara, si a ajuns intr-o stare de robie morala. Putem vorbi insa de o libertate economica? Nici pe departe. Vedem ca dispar de pe piata produsele romanesti. Ce se afla in spate? O robie economica. Te distruge pe tine, care esti mic, pentru a trai cel mare, cel din afara. Din punct de vedere politic, se intampla acelasi lucru. Sa ne amintim numai de amestecul diferitelor ambasade in problemele politice ale tarii. Si atunci, ne intrebam: mai e liber acest popor? Eu nu prea mai vad libertate…', spune clericul. Referindu-se le referendumul pentru familia traditionala care a fost invalidat,acesta spune ca 'maimutareala europeana' impune legi impotriva firii. 'Statul din ce este format? Din familii. Atunci, cine sustine statul? Familiile. Impotriva cui lupta in ziua de astazi societatea, mai cu seama cea din afara? Cum a zis cineva: maimutareala asta europeana, care vine din afara cu legi contra firii, cand tata nu mai e tata, cand mama nu mai e mama, cand tata poate sa fie si femeie, cand mama poate sa fie si barbat, cand fiecare e liber sa-si aleaga genul, toate acestea sunt o razvratire a societatii contemporane impotriva normalitatii', mai spune el.

Parinte, in decembrie 89 s-a strigat: 'Vom muri si vom fi liberi!'. Credeti ca suntem astazi un popor liber?

– Este greu de spus ca in ziua de astazi romanii ar fi liberi. Mai intai de toate, trebuie sa vedem ce inseamna a fi liber – sau sa vedem ce inseamna robia. Robia poate fi de mai multe feluri: robia pacatului, robia economica, robia politica. Trebuie sa analizam foarte bine. Care era starea morala a poporului inʼ89? Care era starea morala a poporului in 2000? Care este starea morala actuala a poporului nostru?

Stim foarte bine ca pacatul nu e altceva decat o robie a mintii, ca mai intai mintea este robita si, dupa aceea, omul devine sclav al placerilor. Un om care este sclav al placerilor nu mai poate fi liber. In acelasi timp, si mintea, si inima si, as zice eu, toate preocuparile lui sunt marcate de patima si de pacat, de ceea ce il stapaneste.

Dupa ʼ90 si mai cu seama dupa 2010, poporul a devenit tot mai mult rob al placerilor. In ʼ90 imi amintesc cata bucurie era in randul nostru, al tuturor crestinilor, ca vom avea colinde, ca vom avea libertate religioasa, ca vom avea carti, ca vom avea de unde sa ne hranim sufleteste… Caci, sa nu uitam, pana in ʼ90, cartea era interzisa; prea putine carti bisericesti se tipareau. Cand am auzit pentru prima data colindele rasunand la radio, am plans. Iata ca acum asistam la o noua forma de comunism, la o noua forma de secularizare a vietii religioase. Cine si-ar fi imaginat in ʼ90 ca vom ajunge in anul 2018 sa mergem sa dam un vot pentru normalitate? Ce sa votam: ca apa e uda? Ca focul arde? Ca ne frigem daca umblam cu focul? Asta sa votam?…

Ce inseamna toate acestea? Inseamna ca societatea romaneasca a decazut enorm, influentata mai mult sau mai putin din afara, si a ajuns intr-o stare de robie morala. Am vazut acum, dupa referendum, atat la cler, cat si la poporul binecredincios, o durere in suflete, o durere pentru starea de decadere in care am ajuns. Deci nu putem vorbi de o libertate morala.

Putem vorbi insa de o libertate economica? Nici pe departe. Vedem ca dispar de pe piata produsele romanesti. Ce se afla in spate? O robie economica. Te distruge pe tine, care esti mic, pentru a trai cel mare, cel din afara.

Din punct de vedere politic, se intampla acelasi lucru. Sa ne amintim numai de amestecul diferitelor ambasade in problemele politice ale tarii. Si atunci, ne intrebam: mai e liber acest popor? Eu nu prea mai vad libertate…