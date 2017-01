Intrebari fara raspuns, deocamdata. Trebuia sefa de la Casa de Pensii sa adune bani pentru un partid? Asa sustine subordonatul caruia i-a cerut bani

Este Chitul in fapt doar o victima a sistemului? Camelia Chitul este acum cercetata de procurorii DNA Suceava pentru trafic de influenta si pentru ca ar fi cerut si primit bani de la adjunctul sau,Alupoaie Bogdan, pentru ca acesta sa ramana in functie.

Sefa Casei Judetene de Pensii Suceava, Camelia Chitul, a fost ridicata si dusa la audieri la DNA, marti dimineata, in urma unei perchezitii efectuate la sediul institutiei. Chitul este de ani buni director executiv al Casei de Pensii Suceava, cu o activitate profesionala apreciata la nivel central si cu rezultate bune in domeniu. Se poate spune ca este o profesionista si ca a facut ordine intr-un haos preluat de la vechile conduceri. S-a implicat pentru ca pensionarii sa nu se mai calce in picioare pe la ghisee, si-a pus in cap subordonatii cu cerintele sale si pentru ca a vrut sa isi faca treaba bine. Si totusi, aceeasi Chitul este acum cercetata de procurori pentru trafic de influenta si pentru ca ar fi cerut si primit bani de la adjunctul sau pentru ca acesta sa ramana in functie. Numai ca lucrurile nu sunt chiar atat de simple si Chitul s-ar putea sa fie doar o victima a sistemului, in conditiile in care directorul sau adjunct sustine ca a trebuit sa-i dea acesteia in doua randuri bani, cate 2.000 de lei, pentru ca ei sa ajunga in final la un partid politic, in campaniile electorale de anul trecut. Evident este vorba despre o formatiune politica de care Camelia Chitul este apropiata. Adjunctului i s-a spus pe sleau ca functiile de conducere din institutiile publice se impart si se mentin pe criterii politice si, prin urmare, chiar si el, care nu este membru de partid, trebuie sa cotizeze pentru campania electorala. Desigur, omul nu a primit nici o chitanta atunci cand a dat banii, deci nu poate demonstra ca ei au ajuns la vreun partid politic. Insa daca lucrurile stau intr-adevar asa, si este foarte posibil sa ca acesta sa fie adevarul (ca doar nu statea Camelia Chitul in 4.000 de lei si nu avea ce pune pe masa), lucrurile sunt destul de grave si de complicate. Poate ca DNA Suceava va face lumina si in aceasta chestiune.