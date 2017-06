Unul dintre soferi a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Invazie de soferi beti si fara permis pe drumurile din judetul Suceava. Vineri, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DN 17, in localitatea Argestru, autoturismul condus de un barbat de 39 de ani din comuna Dornesti, inregistrat de aparatul radar in timp ce circula cu viteza de 77 km/h, pe un sector de drum cu limita de 40 km/h. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Vineri, ora 15.45, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe DN 17, autoturismul condus de un barbat de 31 de ani din orasul Frasin. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat pentru infractiuni la regimul rutier. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural. Vineri, ora 21.30, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a oprit pentru control, pe DC 65A, directia Stamate-Corocaesti, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un barbat de 45 de ani din comuna Fantanele. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Sambata, ora 19.10, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DC 85 Sarisor, din comuna Saru Dornei, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un localnic de 46 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost retinut", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 17.42, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Trandafirilor din municipiul Campulung Moldovenesc, autoturismul condus de un localnic de 58 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 21.20, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe DJ 176, din comuna Vatra Moldovitei, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 36 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 09 iunie. Politistii au intocmit in cauza dosa penal. Sambata, 22.00, un echipaj din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti si ai Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe DC 71, in localitatea Moara, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, ora 02.50, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe strada Universitatii din localitate, autoturismul condus de un localnic de 36 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, ora 03.50, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe strada Grigore Al. Ghica din localitate, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.