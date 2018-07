Investitie de 100.000 de euro pentru modernizarea iluminatului public, la Moara

Investitie de 100.000 de euro, la Moara, pentru modernizarea iluminatului public. Conform primarului Eduard Dziminschi (PSD), vor fi montate 900 de lampi cu leduri, cu tot cu suport, de ultima generatie, mai puternice decat becurile obisnuite si mai economice. Investitia se face cu fondurile proprii ale primariei. Lampile vor fi montate in lunile august si septembrie, atat pe strazile principale din comuna, cat si pe cele laterale. Eduard Dziminschi ne-a declarat ca investitia era absolul necesara. De altfel, in ultimii doi ani, la Moara s-au derulat investitii importante, pentru asfaltari de drumuri, pentru montarea de trotuare dar si pentru reabilitarea unitatilor de invatamant. Mai mult, in centrul comunei se construieste o gradinita noua pentru copiii din localitate.