Investitii importante in educatie, cultura si sanatate, la Cornu Luncii VIDEO

Omul sfinteste locul, spune o vorba din popor. Esti si cazul primarului comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, cel care a reusit sa aduca bani in localitate si sa faca investitii importante in toate domeniile. Primaria Cornu Luncii are depuse nu mai putin de 81 de proiecte de investitii iar in prezent sunt deschise in localitate 19 santiere. Se ridica gradinite cu bani europeni, un dispensar, se reabiliteaza camine culturale si scoli si se lucreaza la extinderea retelei de canalizare. In luna octombrie au inceput lucrarile la o noua gradinita cu program normal, investitie cu fonduri europene in valoare de 1,33 milioane de lei, din care 153.000 de lei reprezinta cofinantarea Primariei. Unitatile scolare existente, au fost rand pe rand reabilitate, modernizate la standarde europene, copiii localitatii fiind una din prioritatile primarului. O alta investitie o reprezinta Caminul cultural de la Baisesti, investitie in valoare de 575.721 de lei, din fonduri europene. Scoala din acelasi sat a fost si ea modernizata si a fost deschis si un after school modern destinat elevilor de aici vezi declaratii video primar Gheorghe Fron). Si cum sanatatea oamenilor este foarte importanta, vechiul dispensar medical, care era in paragina, a fost demolat iar in locul lui se ridica acum un dispensar nou. Este vorba despre o investitie de 1,138 milioane lei, din fonduri guvernamentale, prin Programul National de Dezvoltare PNDL2. De asemenea, in comuna se lucreaza intens la extinderea retelei de canalizare si apa potabila.