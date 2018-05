Investitii importante, la Bosanci. Comuna este un adevarat santier, proiectele fiind in curs de derulare VIDEO

Se asfalteaza drumuri, se racordeaza la sistemul de apa potabila locuinte izolate, se lucreaza la racordarea gospodariilor la gaz metan si inclusiv iluminatul public a fost modernizat.

Omul sfinteste locul, spune o veche vorba din popor. Se vede acest lucru in comuna Bosanci, unde se fac investitii importante. Primarul ALDE al comunei, Neculai Miron, are planuri mari, putere de munca si dorinta de a dezvolta localitatea sa. Prin urmare Bosanciul a devenit un adevarat santier de lucru, aici fiind acum in curs de derulare nu mai putin de 7 proiecte mari de infrastructura. Primarul spune ca a facut niste promisiuni in campania electorala si ca are de gand sa le respecte pana la terminarea acestui mandat. Banul public este cheltuit cu transparenta iar investitiile se fac tinandu-se intr-adevar cont de prioritatile comunitatii. Se asfalteaza drumuri, se racordeaza la sistemul de apa potabila locuinte izolate, se lucreaza la racordarea gospodariilor la gaz metan si inclusiv iluminatul public a fost modernizat. Primarul ne spune ca daca tii cont de prioritati si esti chibzuit, ai si bani la bugetul local pentru a face investitii. Zeci de miliarde de lei vechi, bani din bugetul local al Bosanciului, au fost pana acum alocati pentru investitii, in ultimii doi ani de zile. Se extinde reteaua de gaze in comuna, cu bani europeni, si tot cu bani europeni vor fi asfaltate opt tronsoane de drumuri din localitate (vezi declaratii video). Peste 297.000 de lei au fost alocati de la bugetul local pentru extinderea retelei de apa iar acum se lucreaza pentru ca apa sa fie potabilizata. Un alt proiect, in curs de finalizare, in valoare de 3,2 milioane de lei, are ca obiect asfaltarea unei portiuni de drum de peste 4 kilometri. Situatia lucrarilor in teren este periodic verificata chiar de primarul Neculai Miron, cel care marturiseste ca vrea sa lase ceva in urma sa, ca vrea sa schimbe in bine fata localitatii si implicit conditiile in care traiesc oamenii de aici.