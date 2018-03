Ioan Stan a sustinut in Senat proiectul prin care parcul Sipote ar urma sa treaca la Consiliul Local Suceava

In urma acestei initiative vor trece in administrarea municipiului Suceava parcul Sipote si padurea Zamca, nu mai putin de 148 ha.

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a sustinut, miercuri, in Senat propunerea legislativa privind trecerea a aproximativ 14.000 ha din fond forestier, grupa I functionala - vegetatie forestiera cu functie speciala de protectie, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a padurii, Romsilva, in domeniul public al Unitatiilor Administrativ Teritoriale si in administrarea Consiliilor Locale ale acestora." De aceasta lege vor beneficia mai multe UAT-uri din intreaga tara, iar pentru amenajarea acestor zone vor putea fi atrase inclusiv fonduri europene. Se pot crea spatii pentru copii pentru a cunoaste direct beneficiile padurii, sau zone cu un rol educational pentru populatie. Pe aceste suprafete insa nu pot fi amplasate spatii comerciale si locuinte.In urma acestei initiative vor trece in administrarea municipiului Suceava parcul Sipote si padurea Zamca, nu mai putin de 148 ha. Aceasta a fost posibil si prin votul, dar mai ales prin efortul sustinut si convingator al parlamentarilor PSD in intrunirea din cadrul grupurilor PSD cu reprezentantii ministerului Padurilor si apelor si Regiei Nationale a Padurilor cat si in comisia de specialitate pentru obtinerea de avize si raport de admitere a acestei initiative", a declarat Ioan Stan.