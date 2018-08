Ion Lungu - Scolile din municipiul Suceava sunt pregatite din punct de vedere administrativ pentru deschiderea noului an scolar VIDEO

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a delarat intr-o conferinta de presa, miercuri, ca scolile din oras sunt pregatite din punct de vedere administrativ pentru inceperea noului an scolar. Edilul a tinut sa precizeze ca municipalitatea sprijina invatamantul sucevean si ca in acest an este alocata suma de 3 milioane de euro pentru scoli. Astfel, in sedinta de joi a Consiliului Local, se aloca suma de un milion de lei Colegiului National "Petru Rares", acolo fiind deja incepute lucrarile pentru un corp nou de cladire. De asemenea, suma de 300.000 de lei va merge la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara. "Avem niste lucrari de anvergura la unitatile de invatamant din oras: Scoala Generala Nr.10 de la Burdujeni unde se mansardeaza. Acolo sunt 1.000 de elevi. Sunt solicitari in continuare pentru ca sunt cartiere noi dezvoltate, in mod special Aleea Dumbravii, unde sunt 20 de strazi noi si sunt solicitari pentru aceasta scoala din partea acelei zone. Prin mansardare se vor face opt clase noi, ceea ce inseamna ca vom scolariza inca 250 de copii. Cred ca undeva in primavara va fi finalizata lucrarea. De asemenea se lucreaza la sala de sport de la Colegiul National de Informatica "Spiru Haret". Se lucreaza la mai toate scolile si gradinitele din municipiul Suceava", a declarat Ion Lungu.

Edilul a declarat ca municipalitatea are pregatite trei proiecte europene pentru Colegiul Tehnic "Petru Musat", pentru Colegiul National "Petru Rares", unde partea de cladire pentru gimnaziu va fi amenajata cu fonduri europene, dar si pentru Colegiul Tehnic Alimentar. "Vrem sa dam posibilitatea acestui liceu alimentar, care are laboratoare, cladiri, ateliere de productie, patiserii, etc, sa fie modernizat cu fonduri europene si sa fie organizat invatamant dual. Dorim sa putem pregati forta de munca in domeniul alimentar si nu numai. Aceste trei proiecte europene pe care le sprijina Primaria Municipiului Suceava, care au costuri neeligibile, sunt suportate de municipalitate pe de o parte. La fel, cota de contributie de 2 la suta va fi suportata tot de municipiu", a declarat edilul.