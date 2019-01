Ion Lungu: Discutii aprinse intre primarii de municipii si ministrul Finantelor pe tema bugetului pe anul 2019 Galerie Foto

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a particpat marti, impreuna cu mai multi primari de municipii, la sediul AMR si la Institutul National de Statistica, la discutii pe tema fundamentarii bugetului pe anul 2019 cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici si cu Darius Valcov, consilier al premierului. Ion Lungu a declarat ca primarii au stabilit in cadrul Asociatiei Municipiilor din Romania sa solicite repartizarea unei treimi din totalul bugetului de stat pentru autoritatile locale, asa cum se intampla in Europa. Pe baza acestei decizii au avut loc discutii aprinse la Bucuresti intre primarii prezenti si ministrul Finatelor.

'Din pacate s-a incercat sa ne puna cap in cap structurile asociative administrative, Asociatia Municipiilor din Romania cu Uniunea Consiliilor Judetene din Romania, cu Asociatia Oraselor si cu Asociatia Comunelor din Romania, fata de procentele de impartire a impozitului pe venit, intre asociatii. Problema de fond este ca, din anul 2018, toate municipiile au pierdut bani, iar pentru a primi bani la nivelul anului 2017, trebuie acordat din impozitul pe venit 66,8% la municipii, calcul realizat de reprezentantii guvernului. Propunerea de 45-50% din impozit pe venit la municipii aparuta pe surse, ne nemultumeste total. Au fost discutii foarte ferme si accide, multe din nemultumiri fiind exprimate de primarii marilor orase din toate partidele politice, inclusiv PSD . Speram sa gasim intelegere la nivelul primului ministru, vis-a-vis de doleantele justificate ale autoritatilor locale. In alte conditii nu vom putea realiza programul de investitii stabilit in fiecare localitate. De asemenea am avut discutii astazi la Ministerul de Finante, la Comisia de imprumuturi pentru utilizarea banilor aprobati, pe care sa-i putem cheltui in anul 2019.Tot astazi am avut discutii la MDRAP, pe tema incheierii contractelor pe fonduri europene. Din pacate nu se pot incheia contracte de finantare europeana pana la aprobarea bugetului de stat pe anul 2019', a explicat Ion Lungu.