Ion Lungu: Tinta noastra este sa aducem cat mai multi turisti in Suceava VIDEO

Ion Lungu a vorbit, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre importanta titlului de "Destinatie Europeana de Excelenta" primit de municipiul Suceava, la Targul National de Turism de la Romexpo."Este o distinctie importanta pentru Suceava si pentru toata Bucovina", a spus edilul. Ion Lungu declara ca tinta autoritatilor este atragerea turistilor in Bucovina. Acesta isi doreste sa organizeze impreuna cu Consiliul Judetean Suceava actiuni de promovare a turismului(sa participe impreuna la targuri de turism si sa organizeze standuri comune). "Tinta noastra este sa aducem cat mai multi turisti, si in primul rand turisti straini in Bucovina, si bineinteles in Suceava, care este poarta de intrare in Bucovina. Este un lucru important pentru dezvoltarea activitatii de turism cultural. Noi avem foarte multe valori de patrimoniu, 84 in municipiul Suceava. Avem cel mai important patrimoniu medieval in orasul nostru, incepand cu Cetatea, Curtea Domneasca, Biserica "Sfantul Gheorghe" a Manastirii "Sf Ioan cel Nou", obiectiv UNESCO si celelalte valori de patrimoniu. Acest titlu ne da o oportunitate pe care nu avem voie sa o ratam in ceea ce priveste promovarea Bucovinei si cresterea numarului de turisti", a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.