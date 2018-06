Ion Lungu a avut discutii la Guvern despre problemele Sucevei si despre viitoare investitii

Primarul Sucevei, Ion Lungu, se afla la Bucuresti si a participat la o intalnire cu premierul Viorica Dancila, viceprim ministru Paul Stanescu, ministrul Rovana Plumb si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pe tema accesarii fondurilor europene pe Axa urbana nr.4, in mod special axa 4.1 Mobilitate urbana. Edilul a prezentat situatia din Suceava si vrea sa aduca in municipiu 40 de autobuze electrice noi. De asemenea, a discutat despre sistemul de termoficare.

'Am prezentat situatia inregistrata in municipiul Suceava, avem depuse doua proiecte pe axele 4.3 si 4.4. Cat priveste proiectul pe Axa 4.1 Mobilitate urbana, prin care vrem sa aducem 40 de autobuze electrice, vrem sa-l depunem pana la sfarsitul lunii august.Suntem in grafic cu aceste proiecte, comparativ cu alte orase.De asemenea, am ridicat din nou problema modificarii Ordinului ministrului Ministerului Apelor si Padurilor, referitor la scoaterea lemnului de foc din categoria biomasa.Doamna prim ministru mi-a promis ca la viitoarea intalnire va fi de fata si ministrul Mediului sa discutam direct pe aceasta problema.Am avut intalniri si la Compania de Investitii, in legatura cu Sala Polivalenta, la Ministerul Dezvoltarii, legat de sumele pentru termoficare si PNDL, precum si la Agentia Nationala de Investitii, in legatura cu blocurile ANL, care sunt in curs de finalizare', a postat pe pagina sa de socializare Ion Lungu.