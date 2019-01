Ion Lungu a depus din nou la Compania Nationala de Investitii documentatia pentru construirea Salii Polivalente in municipiul Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat luni la Bucuresti la intrunirea Comitetului Director al AMR, unde au avut loc discutii legate de dundamentarea bugetului national pe anul 2019, in prezenta reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Dezvoltarii Regionale.

"Am insistat in continuare pe repartizarea a 60% din impozitul pe venit la consiliile locale.

De asemenea luni dimineata am depus la Compania Nationala de Investitii, din nou toate documentatiile actualizate (certificat urbanism + avize) pentru construirea Salii Polivalente in municipiul Suceava. Am primit din nou garantii ferme ca in acest an se vor realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.

La Ministerul Dezvoltarii Regionale am discutat despre implementarea proiectelor europene cu doamna secretar de stat, Sirma Caraman", a precizat edilul.