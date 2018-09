Ion Lungu a discutat cu ministrul Finantelor pe tema termoficarii din municipiul Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat marti, la Bucuresti, la o intalnire cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Edilul a avut discutii la minister pe tema asigurarii incalzirii orasului in iarna 2018-2019.Primarii prezenti la aceasta intrevedere au prezentat fiecare situatia orasului sau. Lungu spune ca a primit asigurari ca Primaria Suceava va fi sprijinita printr-o rectificare bugetara.

'Am prezentat si eu situatia la care s-a ajuns, in cazul municipiului Suceava, in principal din cauza faptului ca lemnul de foc nu mai este considerat biomasa; stocul de masa lemnoasa fiind ca si inexistent, suntem nevoiti sa trecem la folosirea gazului metan. Am primit asigurari ca vom fi sprijiniti printr-o rectificare bugetara viitoare, dupa analizarea situatiei fiecarui oras in parte. O alta varianta este asigurarea de credite prin trezorerie, acolo unde nu sunt posibilitati financiare la UAT.

Am purtat discutii si la alte ministere pe urmatoarele teme: plata facturi proiect termoficare 2006-2020; licitatie 15 autobuze electrice, lider proiect MDRAP; plata lucrari prin PNDL, pe strada Vasile Bumbac; receptie blocuri ANL, construire bloc bugetari', a precizat edilul.