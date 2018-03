Ion Lungu a impartit flori sucevencelor de ziua lor

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a impartit, ca aproape in fiecare an, de 8 martie, flori sucevencelor. Edilul a profitat de vremea frumoasa si a mers in mai multe cartiere, unde a discutat cu sucevencele si le-a felicitat de ziua lor. 'As putea spune conform traditiei, am imparțit si in acest an flori doamnelor si domnisoarelor din municipiul Suceava, in zona centrala, in zona magazinului Bucovina, in cartierul George Enescu, la Prefectura si la Consiliul Județean. Totodata am sarbatorit asa cum se cuvine cele 300 de femei, care lucreaza in primarie. LA MULTI ANI , STIMATE DOAMNE SI DOMNISOARE CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE', a postat Ion Lungu pe pagina sa de socializare.