Ion Lungu a ridicat problemele municipiului Suceava in cadrul unei intalniri cu premierul Romaniei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat vineri la Palatul Victoria, la o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Ion Lungu a adus in discutie probleme cu care se confrunta municipiul Suceava, solicitand sprijinul Guvernului pentru rezolvarea acestora.

'Am ridicat problemele pe care le intampinam privind absorbtia de fonduri europene, precum si situatia legata de incalzirea orasului, respectiv luarea in considerare a lemnului de foc ca fiind biomasa, pentru a oferi posibilitatea celor de la Bioenergy de a primi certificate verzi.Doamna prim ministru a retinut problemele supuse discutiei si a promis ca va incearca sa ne ajute', a mentionat Ion Lungu.