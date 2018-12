Ion Lungu a semnat contractul pentru ridicarea unui nou pod in municipiul Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat miercuri contractul pentru construirea unui nou pod peste raul Suceava, in municipiul resedinta de judet. Contractul a fost semnat cu liderul consortiului de firme care a castigat licitatia, in speta reprezentantul SC CORNELLS FLOOR SRL.'Este unul din proiectele prioritare pentru municipalitate in vederea fluidizarii traficului din oras. Noul pod planificat va avea o lungime de 104,4 m carosabil , o latime totala de 11,20 m si cate 1,5 m trotuare o parte si de alta. Speram ca lucrarile sa inceapa in cat mai scurt timp. Durata de executie a contractului este de 24 luni', a declarat edilul. Noul pod, denumit si Podul Unirii, va descongestiona traficul in zona comerciala a Sucevei si va fi o miniruta de ocolire a Sucevei, cu iesire in orasul Salcea. Investitia se ridica la 4,23 milioane de lei.