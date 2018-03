Ion Lungu considera exagerata masura Societatii de Transport Public Local de a scoate de pe traseu autobuzele din cauza ninsorii VIDEO

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, considera exagerata masura Societatii de Transport Public Local(TPL) de a scoate de pe traseu autobuzele din cauza ninsorii. Edilul s-a aratat deranjat de faptul ca cei de la societatea de transport public local au luat aceasta masura fara sa anunte conducerea municipalitatii. Sambata seara, 20 de autobuze au stationat intre o ora si doua ore in zona blocului IRE, din cauza zapezii de pe carosabil. "M-a deranjat si pe mine acea oprire a autobuzelor de la TPL, fara sa intrebe pe nimeni, mai ales ca sambata seara, la ora 17.00, am fost aici la Primaria Suceava, am organizat permanenta. Am discutat cu cei de la salubritate sa intervina. Parerea mea este ca a fost o masura exagerata. Soferii spuneau ca asa se procedeaza in Germania, cand ninge sau este polei, transportul public nu mai functioneaza. Din pacate inca nu suntem in Germania. Faptul ca nu au anuntat pe nimeni, nici pe mine, nici pe viceprimar, nici directia de specialitate din primarie, nu e in regula. Au luat aceasta masura fortata. Sa admitem ca nu se putea circula in Obcini, ca se patina acolo, dar in restul orasului nu cred ca se impunea aceasta masura. Este o ancheta in curs de desfasurare, sa vedem ce s-a intamplat, cine a luat aceasta masura, fara sa anunte Primaria Municipiului Suceava. ... Domnul director Darie Romaniuc cand are probleme ma suna, la orice ora din zi si din noapte. Putea sa dea un telefon sa ma anunte. Chiar nu inteleg exact ce a fost acolo, dar a fost o masura exagerata si acest lucru nu s-a intamplat de cand sunt primarul municipiului Suceava, de aproape 14 ani", a declarat primarul Ion Lungu.