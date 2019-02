Ion Lungu crede ca 15 autobuze electrice vor ajunge la Suceava pana la sfarsitul anului

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, crede ca cele 15 autobuze electrice achizitionate de MDRAP vor ajunge la Suceava pana la sfarsitul anului. Edilul a declarat, marti, ca a avut discutii la Ministerul Dezvoltarii Regionale pe tema achizitionarii de mijloace de transport public in comun, autobuze electrice, in parteneriat cu MDRAP. Este vorba despre cele 15 autobuze electrice, cu o lungime de 12 metri. Valoarea eligibila a proiectului este de 50.426.627,35 de lei, iar contributia municipalitatii este de 1.008.532,55 de lei.

"Am desemnat un angajat al primariei, in calitate de expert local, care sa ne reprezinte in procedura de achizitie publica.Daca in cadrul procedurii de licitatie nu vor fi contestatii, estimam ca pana la sfarsitul anului sa beneficiem de cele 15 autobuze electrice", a precizat Ion Lungu.