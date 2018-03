Ion Lungu, discutii cu ministrul Educatiei, pentru avizarea unor noi gradinite in municipiu

Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a intalnit cu ministrul Educatiei, suceveanul Valentin Popa, si a discutat, printre aletele si despre construirea unei gradinite noi in cartierul Itcani, in curtea Åžcolii Generale numarul 7, cu fonduri de la Guvern. De asemenea, Ion Lungu a solicitat avizarea de catre Ministerul Educatiei a documentatiei privind construirea unei gradinite noi pe fonduri europene, in cartierul Burdujeni Sat, in curtea Scolii numarul 6 precum si avizarea transferului caminului de la Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara la Universitatea Stefan cel Mare.

'Multumesc domnului ministru, pentru timpul acordat ÅŸi disponibilitatea de a rezolva problemele discutate', a scris pe pagina sa de socializare Ion Lungu.