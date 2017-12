Ion Lungu, la Bucuresti, pentru a gasi bani de investitii in oras

Primarul Sucevei, Ion Lungu a mers la Bucuresti marti pentru a face demersuri in vederea obtinerii unor fonduri pentru investitii in oras. Edilul a facut anuntul pe pagina sa de socializare. Acesta a poposit la Ministerul Dezvoltarii Regionale, pentru a afla cand vor fi virati cei 4 milioane de lei aprobati de Guvern in sedinta de saptamana trecuta pentru asigurarea incalzirii in oras. Ion Lungu a mers si la Ministerul Finanțelor Publice, unde a avut discutii pentru alocarea a peste 7 milioane de lei, din creditul acordat de CEC Bank pentru achizitionarea de maşini electrice. Edilul a explicat ca a fost și la Ministerul Fondurilor Europene, unde a discutat pe marginea cererii de plata, in valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei, depusa pentru proiectul privind modernizarea iluminatului public.