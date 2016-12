Ion Lungu, la ceas de bilant. 2016 a fost un an bun pentru Primaria Suceava VIDEO

In cadrul unei conferinte de presa, Lungu a trecut in revista realizarile dar si nerealizarile sale in anul care trece.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa bilantul activitatii institutiei pe care o conduce pentru anul care trece. Lungu a apreciat ca 2016 a fost un an bun pentru Primaria municipiului Suceava si ca au fost realizari, mai ales in plan cultural. Lungu a vorbit mai intai despre reabilitarea infrastructurii rutiere in municipiul Suceava, precizand ca în acest an au fost modernizate mai multe strazi precum: Stefan cel Mare, Zorilor, Aleea Lalelelor, Corneliu Coposu, Gavril Tudoras, Mihai Viteazul, Jean Bart sau Aleea Nucului. De asemenea, s-au finalizat licitatiile pentru asfaltarea a patru strazi de pamant: Lev Tolstoi, Constatin Moraru, Mihail Sadoveanu si Bogdan Voda. Tot în 2016 a fost aprobat studiul de prefezabilitate pentru noua sala polivalenta, de 7.500 de locuri si s-a primit acordul de principiu pentru racordarea cu gaz metan a locuitorilor din Burdujeni sat. In acest an a demarat si investitia cu fonduri elvetiene pentru modernizarea iluminatului public.Ion Lungu a amintit si de construirea a doua terenuri de sport la scoala generala 8 si la scoala generala 10 precum, de reabilitarea suprafetei de joc la LPS dar si de modernizarea locurilor de joaca din masi multe parcuri sucevene. Cat priveste Cultura, Ion Lungu este de parare ca 2016 a fost din acest punct de vedere cel mai bun an de dupa Revolutie. El a vorbit despre Festivalul Mondial de Film UNICA, organizat la Suceava, si de înfiintarea Teatrului Matei Visniesc. La ceas de bilant, primarul Sucevei a trecut in revista si nerealizarile acestui an: nu a fost rezolvata problema cainilor comunitari, problema traficului rutier aglomerat din municipiu, nu au fost atrase fonduri europene pentru zona metropolitana. Ion Lungu a mai precizat si ca nu s-au putut continua lucrarile de reabilitare a retelelor termice din municipiul Suceava din cauza ca banii dati de guvern au venit mult prea tarziu(vezi declaratie video).