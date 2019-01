Ion Lungu, primul sucevean care si-a platit la Primarie taxele si impozitele pe anul in curs

De luni, 7 ianuarie, sucevenii pot veni la ghiseele Primariei pentru a-si plati taxele si impozitele pe care le datoreaza la bugetul local pentru anul 2019.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost si in acest an primul sucevean care si-a platit taxele si impozitele, chiar de ziua numelui. Primaria Suceava acorda o bonificație de 10% contribuabililor care platesc anticipat si integral, pana pe 31 martie, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pe autoturisme. Mai trebuie spus ca Primaria Suceava nu a majorat taxele si impozitele locale pentru anul 2019 . 'Prin acest gest doresc sa dau un mesaj de spirit civic, sa achitam taxele si impozitele locale aferente acestui an, pentru a putea realiza obiectivele de functionare si dezvoltare prinse in bugetul pe acest an', a declarat Ion Lungu dupa ce a primit chitanta de plata numarul unu.