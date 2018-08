Ion Lungu vrea ca minim 4000 de apartamente din Suceava sa fie reabilitate termic pe baza unui nou act legislativ

Primarul Sucevei, Ion Lungu, vrea ca minim 4000 de apartamente din municipiu sa fie rehabilitate termic printr-un program cu finantare de la bugetul de stat si confinantare locala. Asta dupa ce Guvernul a modificat ordonanta de urgenta care stabileste cotele de participare pentru amveloparea blocurilor. Edilul a explicat ca la reabilitarea termica va contrbui Guvernul prin Ministerul Dezvoltarii cu 60% din suma totala in timp ce diferenta de 40% va fi acoperita de Primarie si asociatiile de proprietari. Ion Lungu precizat ca va propune ca Primaria sa suporte 30% iar asociatiile 10%. Primaria poate sa preia cheltuielile persoanelor care au o situatie financiara precara, legea permitand acesl lucru.

'Pe veche ordonanta 18/2009 contributia Guvernului era de 50%, a primariior de 30% iar a asociatiilor de 20%. Acum s-a modificat ordonanta in sensul ca Guvernul contribuie cu 60% iar primariile si asociatiile de proprietari cu 40%. se lasa loc de negociere si de stabilire a procentelor in Consiliul Local. Se spune doar ca primariile nu pot suporta mai mult de 30% iar asociatiile nu pot suporta mai putin de 10%. Ca atare vom merge pe aceste niveluri maxime. Voi propune ca Primaria sa suporte 30% iar asociatiile 10%. Puteam sa mergem juma juma insa oamenii in general au probleme financiare si este greu cu banii', a declarant Ion Lungu.