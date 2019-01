Ipotesti. Un barbat a fost internat la psihiatrie dupa ce a dat foc la o anexa

Un barbat de 62 de ani, din localitatea Ipotesti, a fost internat la psihiatrie dupa ce a dat foc la o anexa. Incendiul a avut loc in localitatea Ipotesti, luni noapte. Individul, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a aruncat cu benzina peste lemnele dintr-o anexa din gospodaria lui, si a dat foc. Persoanele care-l au in grija pe barbat, locuind in aceeasi curte cu el, au observat gestul facut de acesta si au sarit sa stinga incendiul. In acelasi timp, acestia au sunat la 112. Pana la sosirea pompierilor, oamenii au reusit sa stinga incendiul. De asemenea, la fata locului au ajuns politistii dar si un echipaj medical. Proprietarul a fost internat la Sectia de Psihiatrie de la Burdujeni. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de distrugere.