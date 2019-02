Barbatul avea grija de copiii fiicei sale, plecata la munca in strainatate.

Un barbat de 75 de ani, din municipiul Suceava, a fost gasit mort in curtea casei. Acesta locuia impreuna cu sotia sa in casa fiicei lor, in comuna Ipotesti. Cei doi aveau grija de copiii minori ai proprietarei, care este placata la munca in strainatate. Luni dupa amiaza, batranul a fost gasit mort in curtea locuintei. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.